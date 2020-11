Tuttosport: "Haaland il GoldenBoy che ha detto no alla Juve: 'Meglio Salisburgo"

"Haaland il GoldenBoy che ha detto no alla Juve: 'Meglio Salisburgo" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Una delle prime big a interessarsi al Golden Boy Haaland è stata la Juve, nel 2018, ci fu anche un incontro tra i dirigenti bianconeri e quelli del Molde. La conferma arriva dal padre Alf-Inge: "Tutto vero. Nel gennaio del 2018 avrebbe potuto lasciare la Norvegia e trasferirsi a Torino ma con mio figlio abbiamo deciso che in quella fase della carriera sarebbe stato meglio crescere gradualmente. Aveva solo 17 anni e mezzo e il Salisburgo è stata la scelta giusta". Gli fa eco Haaland: "Credo fosse troppo presto per andare alla Juve. Ho ritenuto il Salisburgo la squadra ideale per me".