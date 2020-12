Tuttosport: "Hauge fa gol pure in aereo. Studia italiano fino alle 3"

"Hauge fa gol pure in aereo. Studia italiano fino alle 3" scrive Tuttosport in edicola quest'oggi. Il 21enne del Milan continua a sorprendere tutti, non solo in campo. Il giovane talento è già maturo e ha sorpreso molti. Lo sa bene Pioli, piacevolmente sorpreso nel vedere il ragazzo studiare l'italiano anziché dormire sul volo di ritorno da Praga dopo il match di Europa League o forse converrebbe dire in Hauge League, visti i 6 gol segnati in 8 gare, compresi i preliminari con la sua ex squadra. Il Milan gli ha messo a disposizione un insegnante ma lui - non contento - si è fatto consegnare articoli di giornale per velocizzare l'apprendimento.