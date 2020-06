Tuttosport: “I guai dei siciliani. Trapani a rischio”

vedi letture

Spazio alla situazione dei club siciliani sulle pagine di Tuttosport con il Trapani che si aggiunge alle situazioni precarie di Catania, Messina e altre piazze. “I guai dei siciliani. Trapani a rischio” è il titolo del quotidiano che continua: “Il deferimento, i conti del club pignorati per il contenzioso con la vecchia proprietà”.

“Proprio un brutto momento per il calcio siciliano. Certo, il Palermo ha riconquistato la C ma i fasti della A sono lontani. Il Catania, sempre in C, ha enormi problemi societari ed è a rischio sopravvivenza. A Messina ci sono due club in Serie D che non ne fanno uno in grado di ritornare nel professionismo. E poi c’è il Trapani in B, che vive uno dei momenti più complicati della sua storia, tali da metterne a rischio il futuro. - si legge nell'attacco del pezzo - La scorsa settimana è arrivato il deferimento per il mancato pagamento degli stipendi dei tesserati (pagati poi in ritardo, si difende la società) che porterà a una penalizzazione in classifica. Ma questo è ancora niente, il vero problema è il contenzioso che affligge la società. La vecchia proprietà ha ottenuto il pignoramento dei conti (per 500mila euro) che ora sono bloccati in attesa che la Giustizia si esprima (il verdetto è atteso a giorni): potrebbe anche sancire il ritorno dei vecchi proprietari”.