"Ibra, ecco l'ultima sfida". Titola così a pagina 12 e 13 il quotidiano Tuttosport sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Il bis di Ibra in rossonero è stato preceduto da illustri big che al secondo atto non sono riusciti a brillare come nel primo: da Balotelli a Shevchenko, Boateng e Beckham. L'eccezione Kakà. L'asso svedese ci riprova a 38 anni: lui è un bomber che si esalta nei momenti difficili".