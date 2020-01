Tuttosport: "Ibra? No, Rebic. Ed il Milan sorride"

© foto di stefano tedeschi

"Ibra? No, Rebic. Ed il Milan sorride", titola così Tuttosport sul Milan di Stefano Pioli, che torna a sorridere, due mesi dopo l'ultima volta a San Siro. E lo fa grazie ad Ante Rebic, uno degli oggetti misteriosi, fin qui, della stagione rossonera. Il croato prima pareggia la rete di Stryger Larsen, poi in pieno recupero regala i tre punti al Diavolo che può così volare in settima posizione in classifica, a due sole lunghezze dal Cagliari.