Tuttosport: "Ibra parla già da milanista"

© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato a Zlatan Ibrahimovic ed al Milan: "Ibra parla già da milanista". L'attaccante svedese, in un'intervista rilasciata in Svezia, ha rivelato: "Vado in Italia in un club che deve vincere di nuovo". Poco spazio a dubbi dunque dopo le parole di Ibrahimovic: a breve potrebbe tornare ad essere l'attaccante del Milan e tentare di risollevare le sorti di un attacco che continua ad avere le polveri bagnate.