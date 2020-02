vedi letture

Tuttosport: "Ibrahimovic a Firenze a caccia del gol numero 60"

In serata la Fiorentina sfiderà il Milan al Franchi. "Ibrahimovic a Firenze a caccia del gol numero 60": lo svedese a caccia di gol e di record. Già ora, con le 59 reti segnate, il Milan è sul podio personale di Ibrahimovic per quanto concerne i gol realizzati: ora punta le 66 segnate con la maglia dell’Inter fra il 2006 e il 2009, ma in 117 partite. Irraggiungibili i numeri con il PSG: 156 gol in 180 partite. I rossoneri ritrovano Calhanoglu.