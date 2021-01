Tuttosport: "Ibrahimovic, risonanza ok ma è il recupero per la Juve è impossibile"

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Ibrahimovic, risonanza ok ma è il recupero per la Juve è impossibile". Lo svedese è sorridente, solare, carico, con la voglia di spaccare il mondo e tornare in campo. Il nuovo controllo ha evidenziato che il decorso dal problema avuto, procede come da programma, ma è impossibile che ce la faccia per il 6 gennaio contro la Juventus. Più realistico immaginare il 18 contro il Cagliari la data del rientro salvo miracoli che potrebbero vederlo sul terreno di gioco il 9 contro il Torino o il 12 contro i granata in Coppa Italia.