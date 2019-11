Tuttosport: “Il Benevento corre. La sfida verità”

© foto di stefano tedeschi

Spazio alla sfida fra Benevento e Crotone nelle pagine dedicate alla Serie B su Tuttosport che si concentra in particolar modo sulla capolista. “Il Benevento corre. La sfida verità” è il titolo del quotidiano che poi continua nell’analisi: “Contro il Crotone i sanniti vogliono allungare per ribadire che il primato non è frutto del caso. - si legge ancora – La storia degli scontro con i rossoblù in passato ha spesso lasciato strascichi amari”.