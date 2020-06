Tuttosport: "Il Catania recupera il gruppo ammutinati"

"Il Catania recupera il gruppo ammutinati", questa l'apertura di Tuttosport, che si concentra sulla formazione guidata da Cristiano Lucarelli. Spiegando poi che, al netto delle difficoltà societarie, gli etnei si stanno preparando per i playoff, visto che agli ordini del tecnico "ci sono, ormai, quasi tutti gli effettivi unitamente a diversi giovani della Berretti. La “fronda” interna, rappresentata da quei calciatori che condizionavano la loro presenza in ritiro al pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio non ancora corrisposti, è stata sostanzialmente ridimensionata, anche grazie all’opera di mediazione del tecnico rossazzurro. Soltanto due di loro, il difensore Esposito e l’attaccante Barisic, non sembrano intenzionati a recedere dalle loro posizioni di chiusura. Di Molfetta, invece, pur avendo chiesto lo svincolo d’ufficio, potrebbe compiere un passo indietro, considerati anche i lunghi tempi tecnici della procedura".