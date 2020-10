Tuttosport, il consiglio di Arambarri: "Il Barça si batte così"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio a Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, che parla così il giorno della sfida della Juventus contro i blaugrana: "Il Barça si batte così". L'uruguaiano ha spiegato l'importanza che ha avuto nel loro successo mantenere la porta inviolata, chiudere i varchi centrali per non far filtrare il pallone e sfruttare le poche palle gol avute oltre al giocare di squadra. Infine ha concluso così: "Sono giocatori importantissimi, non più deboli di qualche anno fa. Non stanno attraversando un buon momento di forma forse, ma sono incredibili. Devo vivere tante esperienze ancora nel calcio e una di queste è la Serie A, ne sono convinto".