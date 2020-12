Tuttosport: "Il derby di Torino passa dai tamponi. Giampaolo attende il via libera"

vedi letture

Su Tuttosport è già tempo di derby della Mole. "Il derby di Torino passa dai tamponi. Giampaolo attende il via libera" scrive il quotidiano. Giampaolo attende questo giorno da 15 giorni ormai: oggi nuovo tampone nella speranza della negativizzazione che gli consenta di andare in panchina sabato contro la Juve, ripartendo dal derby che a Genova gli ha portato fortuna. Attendono buone nuove sul fronte Covid anche Gojak, Vojvoda, Ujkani e Lukic. Aspettano il tampone negativo che per alcuni non è ancora arrivato, poi la visita di idoneità sportiva: con il doppio benestare potranno tornare al Filadelfia già dal pomeriggio, nutrendo buone speranze di essere a disposizione per la Juve.