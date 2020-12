Tuttosport: "Il limite della Juve non è tecnico. Il problema è nella testa"

Tuttosport analizza le cause del capitombolo della Juventus contro la Fiorentina: "Il limite non è tecnico, ma nella testa". Era il filotto di partite indicate da Andrea Pirlo come primo step nella verifica di crescita bianconera: 10 gare per capire. L'ultima ha sollevato una serie di dubbi non preventivati. Non solo ha significato la prima sconfitta in campionato, non solo è arrivato dopo 7 vittorie e 2 pareggi, ma anche ha posto quesiti sulla stabilità della squadra. Mentale, soprattutto. Individualmente la squadra non si discute, così come nel gioco. Dopo tre mesi di Pirlo c'è un'identità, oltre ad aggressività, movimentismo, recupero palla alto e immediato. C'è un problema di testa che si inserisce nel panorama Covid, che regala classifiche ancora corte e che manda in affanno il passo di alcune big.