Tuttosport: "Il mercato della Juve cambia volto. Basta svincolati, il modello è il Bayern"

"Il mercato della Juve cambia volto. Basta svincolati, il modello è il Bayern". Questo il titolo che Tuttosport dedica ai bianconeri nell'edizione odierna. Il livello dei risultati ottenuti dalla squadra piemontese è inversamente proporzionale ai risultati ottenuti da giugno 2017 con ben 727 milioni spesi ed un sogno Champions che da obiettivo si è tramutato in incubo. Qualcosa non ha funzionato, la pandemia non ha aiutato, ma la curva ingaggi, insieme all'età media, è iniziata a calare dal 2019. La scorsa estate con Pirlo si è iniziato un 'progetto a lungo termine' e quindi meno parametri zero e più giovani. Modello Bayern Monaco, campione d'Europa in carica.