Tuttosport: "Il Milan avvisa i giocatori: fuori l'orgoglio"

"Il Milan avvisa i giocatori: fuori l'orgoglio altrimenti scatta una rivoluzione". Titola così Tuttosport a pagina 10 sui rossoneri nella settimana dopo la sconfitta nel derby: "La società pretende una reazione per dimostrare di non essere Ibra-dipendenti. Senza risultati tutti in discussione proseguendo l'epurazione avviata in gennaio".