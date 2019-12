© foto di Alessio Del Lungo

"Il Milan esulta: Ibrahimovic ha detto sì". Questo il titolo che Tuttosport nella sua edizione odierna, alle pagine 18 e 19, utilizza sui rossoneri. Tutto pronto per la firma sul contratto da sei mesi dell'attaccante svedese per la cifra di 3 milioni di euro. Il prolungamento per la prossima stagione scatterà in base ad alcuni obiettivi.