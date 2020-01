Tuttosport: "Il Milan indiavolato non sbaglia più"

"Il Milan indiavolato non sbaglia più". Titola così a pagina 10-11, l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola in riferimento alla vittoria dei rossoneri in Coppa Italia contro la Spal: "La squadra di Pioli ha il giusto approccio al match e lo domina. Torna al gol Piatek, raddoppio di Castillejo con un tiro perfetto sotto l'incrocio e splendida conclusione finale di Hernandez. Nei quarti arriva il Toro".