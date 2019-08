Tuttosport: "Il Milan torna su Depay!"

© foto di Mattia Verdorale

"Il Milan torna su Depay!" Questo il titolo che si prende pagina 18-19 del quotidiano Tuttosport con il Milan che sembra aver individuato nel giocatore del Lione il sostituto se non riuscisse a concludere la trattativa per Correa: "L'Atletico Madrid non abbassa le richieste, mentre il Milan non è intenzionato ad alzare l'offerta. Con qui 40 milioni i rossoneri possono fare l'offerta al Lione per l'olandese".