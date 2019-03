Tuttosport:: "Il Pescara non decolla. Questo Cosenza è vivo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

"Il Pescara non decolla. Questo Cosenza è vivo". E' il titolo del quotidiano 'Tuttosport', che apre così le sue pagine dedicate al campionato cadetto. Il riferimento è all'1-1 maturato nella serata di ieri all'Adriatico di Pescara. "Un punto a testa tra abruzzesi e calabresi che nella ripresa segnano con Tutino, ma dopo quattro minuti arriva il pareggio di Scognamiglio. Esultano solo o rossoblù".

Il Pescara a causa di questo pareggio ha fallito l'aggancio al secondo posto, mentre per il Cosenza si tratta di un passo in avanti per allontanare la zona play-out. Oggi andranno in scena altre cinque giornate della 29esima giornata del campionato cadetto.

Oggi

Foggia-Cittadella (15.00)

Padova-Perugia (15.00)

Livorno-Salernitana (15.00)

Benevento-Spezia (15.00)

Verona Ascoli (18.00)

Domani

Palermo-Carpi (15.00)

Venezia-Cremonese (15.00)

Crotone-Lecce (21.00)