Tuttosport: "Il progetto di Conte: un'Inter guerriera con Kolarov e Vidal"

"Il progetto di Conte: un'Inter guerriera con Kolarov e Vidal". Questo il titolo a pagina 8 che Tuttosport dedica al mercato nerazzurro in entrata: "Il difensore serbo in arrivo. Trattative febbrili per il centrocampista cileno. Kolarov ha detto sì: ingaggio da 3,5 milioni. Alla Roma un milione e mezzo, bonus compresi. Per Vidal, che sta discutendo la rescissione con il Barcellona, è pronto un biennale da 6 milioni a stagione".