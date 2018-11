Premi F5 per aggiornare la pagina! 18.23 Le ultime di formazione - Al netto della tentazione difesa a tre, Spalletti sembra comunque intenzionato a schierare il 4-2-3-1, stando agli ultimi aggiornamenti a poco meno di due ore dal fischio d'inizio. Nel Tottenham, la principale...

Barcellona, undici inedito per vincere il girone. Sport: "Match-ball"

Benfica in EL, la stampa portoghese dura: "Umiliazione"

Bayern agli ottavi di Champions. Bild: "Kovac è salvo per ora"

Mourinho agli ottavi perché non c'è ancora il VAR: gol al 91' irregolare

Real Madrid, rottura Isco-Solari: l'esclusione per una mancanza di rispetto

Barcellona, Jordi Alba pronto a prolungare per altre tre stagioni

Barcellona a sorpresa: avviati i contatti per il ritorno di Neymar

Incredibile in Irlanda: club finge morte di ex calciatore e fa rinviare partita

Rakitic: "RItorno in Bundes? Vedremo, allo Schalke periodo fantastico"

Arsenal, Emery recupera Lichtsteiner. In forse Koscielny e Lacazette

Chelsea, Giroud: "Battere PAOK e Fulham per dimenticare Wembley"

Eintracht, Hutter: "Vogliamo la 5^ vittoria consecutiva in Europa League"

Bayer, Herrlich: "In campo i migliori anche se siamo già qualificati"

Manchester United, Mourinho: "De Gea? So che vuole restare con noi"

"Il Real è troppo forte. Roma fischiata e felice" è il taglio alto dell'edizione odierna di Tuttosport : "Di Francesco qualificato grazie al Viktoria Plzen". Sempre sui giallorossi: "Golden Boy: è Kluivert il più votato dai tifosi. L'olandese il Re per gli internauti di tuttosport.com".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy