Vittoria del Torino firmata Simone Zaza, che con una doppietta regala i tre punti a mister Mazzarri in una serata amara e Tuttosport titola: "Il segno di Zaza". Il tecnico perde sia Ansaldi che Bonifazi per infortunio: guai muscolari che mettono a rischio la partita di giovedì di Europa League, decisiva per la stagione. E anche De Silvestri e Belotti escono acciaccati dalla sfida al Sassuolo di De Zerbi. Poi il caso N'Koulou, pilastro della difesa granata, che si rifiuta di scendere in campo: ha chiesto la cessione dopo la sconfitta nel preliminare di Europa League. Ed infine la contestazione dei tifosi granata contro il presidente Urbano Cairo per il mercato condotto in quest'ultima sessione.