Tuttosport: "Il Torino gioca bene ma la classifica fa sempre più paura"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Il Torino gioca bene ma la classifica fa sempre più paura". La squadra di Giampaolo non vince mai, ma almeno questa volta non perde. Con la Samp i tre punti non sono arrivati per circostanze, anche per sfortuna che non è però la causa principale. Il pareggio non fa sorridere il Toro che se continua di questo passo andrà in Serie B. Giocar bene non basta se si raccoglie così poco. Ormai la storia si sta ripetendo troppo spesso.