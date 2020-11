Tuttosport: "Il Torino ha bisogno di uno psicanalista. Giampaolo non esente da colpe"

"Il Torino ha bisogno di uno psicanalista. Giampaolo non esente da colpe". Dura analisi di Tuttosport questa mattina in edicola sui granata. Arbitro e follia, dal paradiso all'inferno in una manciata di minuti: servirebbe uno psicanalista, forse. La squadra piemontese ha buttato nella spazzatura con la Lazio una partita già vinta due volte a causa di poca concentrazione, paura di vincere ed infine la nefasta direzione di Chiffi da Padova. Giampaolo non è comunque esente da colpe: inspiegabili il passaggio a 5 in difesa, che poi è tornata a 3 rinnegando il suo credo, e la panchina di Singo, tra i più promettenti e convincenti. Genoa e Crotone diventano decisive per il futuro della panchina granata.