Tuttosport: "Il Torino si scrolla di dosso la paura. Giampaolo evita il rischio esonero"

"Il Torino si scrolla di dosso la paura. Giampaolo evita il rischio esonero", scrive Tuttosport sui granata che domenica giocheranno contro il Crotone, per l'eventuale svolta stagionale. Col Genoa in caso di sconfitta Giampaolo avrebbe messo a serissimo rischio una panchina già vacillante. Una reazione l'ha avuta anche Sirigu. L'ultima vittoria del Toro in trasferta, oltretutto, era stata il 5 gennaio a Roma contro i giallorossi. Giampaolo col Genoa è imbattuto da otto gare. In attesa delle verifiche, non c'era modo migliore per prepararsi all'incrocio contro il Crotone.