Tuttosport: "Il Torino soffre col Lecce e somiglia a quello dell'anno scorso"

La quinta è quella buona! Il Torino di Giampaolo ha trovato il primo successo al quinto tentativo utile, pur soffrendo, contro una squadra di categoria inferiore. "Il Torino soffre col Lecce e somiglia a quello dell'anno scorso" scrive Tuttosport in edicola stamani. Poi un gol di Lyanco e una doppietta di Verdi permette ai granata di avere la meglio sui giallorosso. Ma il Toro ancora non convince e per certi versi somiglia ancora a quello dell'anno scorso, soprattutto per la tendenza a procedere al piccolo trotto.