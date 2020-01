!Il Toro costa 280 milioni", questo il titolo in taglio basso sull'edizione oggi in edicola di Tuttosport dedicato al Torino ed alle parole di Matteo Spaziante, esperto di economia applicata al calcio, che ha rivelato come la società granata abbia un valore attuale di 280 milioni. L'ipotetico arrivo di un nuovo investitore per il presidente Urbano Cairo sarebbe "tutto guadagno, dato che ha rilevato la società per la cifra di 180 mila euro".