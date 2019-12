Tuttosport: "Il Toro è bello, ma si butta via"

© foto di stefano tedeschi

"Il Toro è bello, ma si butta via" è il titolo in taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato al Torino. Se la partita del Torino di ieri fosse finita all'ora di gioco staremmo parlando di una vittoria netta per 3 a 0 dei granata, con una prestazione di assoluto livello e con una partita assolutamente dominata contro l'Hellas Verona. Doppietta di Ansaldi e gol di Berenguer, poi dal settantesimo il blackout. Tre reti subite nei venti minuti finali e pareggio per 3 a 3.