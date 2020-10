Tuttosport: "Il Toro è un disastro: da 80 anni non partiva così male. Rischio Serie B"

"Il Toro è un disastro: da 80 anni non partiva così male. Rischio Serie B", così titola l'edizione odierna di Tuttosport. Una partenza che peggio era difficile da immaginare per i granata, ancora inchiodati a quota zero in classifica. Erano 80 anni che il Torino non subiva 8 reti nelle prime tre giornate di campionato, ma nel 1940 nonostante le 8 reti almeno un match venne vinto. 0 punti nelle prime tre non succedeva dal 2002: quella squadra, passata per 4 allenatori differenti, sarebbe poi terminata in Serie B. Numeri allarmanti: nelle ultime 41 partite, quindi anche lo scorso campionato, il Toro ha collezionato 23 sconfitte, il 56%.