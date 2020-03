Tuttosport: "Ilicic fa centro al ritmo di CR7"

"Ilicic fa centro al ritmo di CR7", titola in taglio laterale l'edizione odierna di Tuttosport. Josip Ilicic sta attraversando un momento magico, e martedì contro il Valencia ha trovato la bellezza di quattro reti in un unico match. 13 reti nel 2020 come Cristiano Ronaldo, un record poi le quattro reti in trasferta: nessuno ci era mai riuscito prima in Champions. Lo sloveno sta vivendo una stagione fantastica, e sta trascinando la Dea in un cammino che non conosce limiti.