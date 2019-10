Tuttosport in apertura: "Benvenuto Sinisa"

"Benvenuto Sinisa": così Tuttosport nella sua prima pagina. Si parla della sfida tra Juventus e Bologna in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Il tecnico rossoblù Mihajlovic in ritiro a Torino con la sua squadra dove ritroverà il grande amico Sarri e il 'fratellino' Pavel Nedved. Ma non solo: Miha è un ex Toro e in passato ha sfiorato la panchina della Juventus.

I problemi di Milano - "Rosso Milan: 146 milioni": giù i ricavi, è il peggior bilancio della storia rossonera. Il deficit previsto era attorno ai 90 milioni, la previsione ora sfiora i 150 milioni. Si parla anche di San Siro. "Sala, altolà su San Siro": il sindaco di Milano non è ancora convinto e dice "sarebbe meglio non buttare già San Siro".