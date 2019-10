Tuttosport in apertura: "Juve, Agnelli: giù le mani da Conte"

© foto di WilMan

Le polemiche in vista di Inter-Juventus sono oggetto dell'apertura odierna di Tuttosport: "Agnelli: giù le mani da Conte. I tifosi vogliono togliere la stella dedicata al tecnico allo Stadium. Il presidente si oppone: i suoi successi in bianconero non si cancellano", è la titolazione completa sulla vicenda.

Panchine bollenti - Nel taglio alto spazio agli allenatori sulla graticola: "Si salvi chi può. Oggi Genoa-Milan e Verona-Samp: Andreazzoli, Giampaolo e Di Francesco si giocano il posto".

Il Toro vede Napoli - Riguardo il team granata, il quotidiano nazionale di base nella città della Mole titola così: "Mazzarri, doppio Toro per il Napoli. Il tecnico, che sarà in panchina, prepara due sistemi di gioco. Torna Insigne".