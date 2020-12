Tuttosport in apertura: "Juve, due partite in un giorno"

"Juve, due partite in un giorno" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Prima la sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso del Napoli, poi in campo contro la Fiorentina di Cesare Prandelli per l'anticipo della 14ª giornata di Serie A. Il match allo Stadium contro i viola per continuare l'assalto alle milanesi: in caso di vittoria, nuovo aggancio a Conte.

Mercato - "Milan, scommessa Antiste. Inter fra Gervinho e Papu": spazio al mercato nel taglio alto del quotidiano. Rossoneri interessati al 18enne del Tolosa, i nerazzurri invece puntano su un attaccante esperto. Gomez, tapiro indigesto.

Il Mancio - "Mancini: 2021 azzurro. Rinnovo? Non c'è problema". Parla il commissario tecnico della Nazionale azzurra che trae un bilancio del 2020 e punta già al prossimo anno.

Crisi senza fine - "Toro, almeno 4 rinforzi o vai in B": la formazione granata allenata da Giampaolo stenta a decollare. Urgono dei rinforzi: per l'attacco si pensa anche a Pavoletti del Cagliari.