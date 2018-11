Tuttosport in apertura: "Juve-Tonali. Cellino: 'Vi dico tutto'"

© foto di Lazzerini

Quello di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, è uno dei nomi del momento. Non solo per la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini. Ma anche e soprattutto per il mercato, tanto che Tuttosport gli dedica l'apertura odierna: "Juve-Tonali. Cellino 'Vi dico tutto'" è il titolo scelto dal quotidiano. Col presidente del Brescia che, ovviamente, non lo farà partire a cuor leggero la prossima estate.