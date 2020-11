Tuttosport in apertura sul mercato: "Tutti vogliono Alaba"

"Tutti vogliono Alaba" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Spazio al calciomercato per il quotidiano torinese. Anche la Juventus è in corsa per il jolly austriaco che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero in estate. Sul calciatore anche Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Nodo ingaggio: l'agente chiede 15 milioni di euro a stagione. Il mondo bianconero e Tuttosport in lutto per la scomparsa di Angelo Caroli.

Il futuro del c.t. - "Tutti vogliono Mancini": nel taglio alto si parla del futuro del commissario tecnico azzurro. Stasera gli azzurri in casa della Bosnia (20.45, Rai 1): agli azzurri serve una vittoria per essere certi di raggiungere aritmeticamente le final four. Ma tiene banco il futuro del c.t. inseguito da PSG e United.

Parla il presidente - Spazio anche alle parole del presidente Andrea Agnelli. "Noi non siamo mai stanchi di vincere". Intervento del numero uno della Juve in occasione dell'emissione del francobollo celebrativo per il 9° Scudetto consecutivo dei bianconeri.

Effetto Covid - "Inter, Kolarov il 10° positivo". Anche il serbo dei nerazzurri risultato positivo al Covid, salterà il prossimo impegno di campionato. E' il 10° giocatore di Conte contagiato.

L'intervista - L'ex granata Antonino Asta compie 50 anni. "Io, solo Toro. Belotti? A vita". Parola all'ex esterno del Torino.

Il Milan - "A Napoli guida Bonera". Positivi al Covid il tecnico Stefano Pioli e anche il vice Murelli. In panchina al San Paolo andrà il collaboratore ed ex difensore Daniele Bonera.