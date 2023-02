Tuttosport in apertura sulla Juve e il Fideo: "Di Maria altra categoria"

"Di Maria altra categoria" scrive Tuttosport in apertura. A La Spezia entra il Fideo e risolve una partita molto sofferta per la formazione di Massimiliano Allegri che passa per 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva. È l'argentino l'unico giocatore a fare davvero cose da Juve. "E ora andiamo a vincere a Nantes per i nostri tifosi" le parole del tecnico.

Toro - "Forza Toro, io sento l'ambizione": Juric ritara gli obiettivi del Toro. Oggi la sfida contro la Cremonese per arrivare al derby in zona Europa e davanti alla Juventus.