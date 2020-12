Tuttosport in apertura sulla Juve: "SuperGollo, Cilecca7"

"SuperGollo, Cilecca7": così Tuttosport in apertura sul pareggio della Juventus in casa, contro l'Atalanta. Segnano Chiesa e Freuler, male Cristiano Ronaldo che si fa parare un rigore da Gollini (primo rigore parato in A per il portiere della Dea). Strepitoso il portiere dell'Atalanta nella ripresa, si candida a ruolo di vice-Donnarumma in azzurro.

Le altre - "Kalulu salva il Milan. Inter a -1, furia Ringhio": nel taglio alto spazio al pareggio del Milan in casa del Genoa e alla vittoria dell'Inter di Conte sul Napoli di Gattuso, non senza polemiche. Doppio Destro per il Grifone, ma il giovane difensore classe 2000 salva Pioli. L'Inter vince con un rigore di Lukaku ma è polemica per il rosso a Insigne.

Cambio Toro - "Svolta Toro, a Roma fuori Sirigu: c'è Milinkovic". Giampaolo dovrebbe cambiare formazione, a cominciare dal portiere: si scalda Vanja Milinkovic-Savic.