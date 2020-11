Tuttosport in apertura sulla Juventus: "Morata, pensaci tu"

"Morata, pensaci tu", titola questa mattina in apertura Tuttosport. Senza Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo, la Juventus a Benevento si affida alle straordinarie condizioni di forma dello spagnolo, che oggi avrà anche il compito di aiutare Paulo Dybala a tornare la Joya dei bei tempi.

Platini - "Platini: il Diego genio", si legge in taglio alto. Le Roi scrive per Tuttosport e racconta il suo Maradona: "Un campione immenso. Noi avversari leali, mai nemici. Ho donato la sua maglia a mio figlio".

Inter e Atalanta - Di spalla c'è spazio per i due club nerazzurri del nostro campionato. "Zhang tiene duro: 'Conte l'ideale'", titola il quotidiano, che sottolinea come il presidente abbia voluto blindare il suo tecnico nonostante le difficoltà. A proposito degli orobici, invece, si legge: "Gasp: 'Dea, come a Liverpool!'". La carica del tecnico, che vuole sfruttare l'inerzia positiva dopo Anfield.

Torino e Albertini - "Bonazzoli, almeno 8 gol per rimanere", titola il quotidiano in taglio basso, che spiega come quel bottino di reti farebbe scattare il riscatto obbligatorio dalla Sampdoria da parte del Torino. Di fianco il quotidiano introduce un'intervista esclusiva ad Albertini: "Mi rivedo in Tonali", si legge. L'ex colonna del Milan ha assicurato: "Sandro ha potenzialità, lavori con passione. Scudetto, magari è l'anno giusto".