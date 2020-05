Tuttosport in apertura sulla Serie A: "Qui salta tutto!"

"Qui salta tutto! Ripartenza: alta tensione fra Serie A e governo". Questo è il titolo che conquista l'apertura in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il tutto condito da un pallone sgonfio in primo piano. Con le diverse ipotesi: "No ritiri, no quarantena, forse playoff, scenari choc".



In Germania tutti in campo - Nel taglio alto, invece, spazio alla ripartenza tedesca. Con la foto di Haaland e il titolo: "Beato lui! È uno dei protagonisti più attesi della Bundesliga che riapre oggi (tutte le gare in diretta su Sky) per 4 miliardi di buone ragioni. Ceferin, presidente Uefa: 'L'80% dei tornei europei ripartirà".

Toro & Juve - In prima pagina anche la Juventus: "Ecco Higuain ma la testa è al River". E poi anche il Torino, con una notizia di cronaca triste: "Bosso, il gigante dal cuore Toro", con riferimento al grande direttore d'orchestra e musicista che si è spento ieri all'età di 48 anni.

Il mercato interista fra entrate e uscite - Infine, un titolo di mercato tra Italia e Spagna: "Lautaro-Barca, Messi in pressing. Inter-Mertens: sì".