Tuttosport: "In attacco l'obiettivo è un Ibra verde. Occhi su Antiste del Tolosa"

Tuttosport in edicola oggi si occupa del calciomercato del Milan. "In attacco l'obiettivo è un Ibra verde. Occhi su Antiste del Tolosa" scrive il quotidiano. Janis Antiste, 18enne del Tolosa, è uno di quei giocatori che stuzzicano la fantasia di Maldini e Massara. Il Milan vorrebbe investire su un giocatore che sappia crescere all'ombra di Ibra. Antiste è un 2002 come Colombo ma quest'anno sta già giocando titolare in Ligue 2 con il Tolosa mettendo insieme 14 presenze e 6 gol, non male per un ragazzino. Antiste piace tanto al reparto scouting rossonero ma questo - naturalmente - non significa che sarà l'acquisto di gennaio per l'attacco.