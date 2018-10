Tuttosport in prima: "Buste paga Juve"

Tuttosport oggi in edicola riporta gli emolumenti in casa Juventus, sottolineando la discrepanza tra Giuseppe Marotta, oramai fuori dal mondo Juventus, e gli altri due stati generali bianconeri, cioè Andrea Agnelli e Pavel Nedved. 5,6 milioni di euro il bonifico annuale dell'ad (rimpolpato dai 3,5 milioni di incentivo per il piano 2014-18) 450 e 400 quelli di presidente e vice.