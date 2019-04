Ritorno da titolare per Paulo Dybala stasera nel match point Scudetto della Juventus contro il Milan: tuttavia Tuttosport sottolinea che il suo futuro è in bilico nella prima pagina di oggi. "Dybala ti giochi la Juve" si legge, con chiaro riferimento alla stagione poco soddisfacente della Joya, chiamata a dare un segnale anche in ottica Champions.