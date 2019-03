Tuttosport in prima pagina: "Milik-Ruiz: Napoli stellare!"

© foto di Simone Bernabei

"Milik-Ruiz: Napoli stellare!", titola questa mattina il quotidiano Tuttosport parlando del successo azzurro per 3-0 nell'andata degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. Il tecnico Ancelotti ha avuto le risposte che voleva dalla squadra, anche se la fase finale, soprattutto in difesa, non è andata giù al tecnico che ha pubblicamente ripreso la propria squadra per questo.