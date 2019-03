"Piatek e VAR: vai Milan!". Nella prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport c'è spazio anche per la vittoria ottenuta ieri sera dai rossoneri a Verona. "Il polacco firma il successo contro il Chievo in un'azione contestata. Gattuso espulso, ora il derby", aggiunge il quotidiano. Ottavo gol consecutivo intanto per l'ex Genoa.