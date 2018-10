Tuttosport in prima pagina: "Trybala, mamma mia!"

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio in prima pagina alla vittoria rotonda della Juventus, trascinata da un grande Paulo Dybala. I bianconeri si sbarazzano per 3-0 del modesto Young Boys e continuano nella loro serie di successi consecutivi. "Trybala, mamma mia!", è il titolo scelto. "Tris della Joya. Senza Ronaldo, ci pensa Dybala: 9 vittorie iniziali di fila, non succedeva da 88 anni. Il Valencia ferma lo United".