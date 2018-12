"Champions Milan: Ibra+Fabregas". E' questo il titolo che si legge in taglio alto sulla prima pagina di Tuttosport, che si concentra sul mercato rossonero e la nuova era che sta per nascere da questo punto di vista con l'insediamento di Ivan Gazidis come CEO della società che vuole assi vincenti, visto che da gennaio a maggio - si legge - ci si gioca tanto a Casa Milan.