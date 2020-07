Tuttosport: "Inesorabile rimonta Lazio, la difesa non basta. Toro, così vai in B"

"Inesorabile rimonta Lazio, la difesa non basta: Toro così vai in B". Questo il titolo a pagina 8 che Tuttosport dedica alla sconfitta dei granata di ieri sera contro la Lazio: "Subito in vantaggio col rigore di Belotti. I granata si chiudono e non tirano mai in porta. Immobile e Parolo ribaltano Longo".