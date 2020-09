Tuttosport: "Ingresso fondi in A. La Serie B in rivolta. Galliani e Lotito contestano la ripartizione delle risorse"

"Ingresso fondi in A. La Serie B in rivolta. Galliani e Lotito contestano la ripartizione delle risorse": questo il titolo completo con il quale Tuttosport guarda alla Serie B.

Proseguendo poi: "Dura presa di posizione della Serie B contro l’ingresso dei fondi nella nuova media-company della Lega Serie A. L’attacco, approvato all’unanimità, è contenuto nel comunicato diffuso al termine dell’assemblea svolta ieri in video-conferenza: «Preso atto dell’intervento di alcuni fondi nella proprietà e nella gestione di beni immateriali potenzialmente di proprietà anche delle proprie associate, preso altresì atto che tali interventi e soprattutto gli ipotizzati criteri di distribuzione di quei beni sarebbero idonei ad alterare il principio dell’equilibrio competitivo che è imposto dalla legge in relazione all’intero comparto industriale del calcio professionistico, chiede formalmente alla Lega di Serie A, riservata in mancanza ogni altra iniziativa, d’essere fattivamente coinvolta nel disegno sopra sintetizzato, allo scopo non solo di tutelare i diritti delle proprie associate ma soprattutto di evitare distorsioni strutturali e irreversibili del sistema»".