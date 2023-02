Tuttosport: "Inter, addio a Digitalbits: attesa un'offerta dal Medio Oriente di 30 milioni a stagione"

Il Medio Oriente è l'ambizione dell'Inter. Il club di Viale Liberazione spera di scovare lo sponsor principale dopo il fallimentare Digitalbits. Nonostante i mancati pagamenti pattuiti dalla società di criptovalute, è più probabile uno scambio solo a fine stagione. Presa valutazione di uno stop con la partnership, poi si è deciso di andare avanti per non lasciare la maglia "vuota". I contatti con le varie aziende interessate proseguono, l’ultimo fuoriuscito riguarda Turkish Airlines - spiega Tuttosport. La compagnia aerea è già sponsor della Champions League di questa edizione, ma al momento sul piatto non c'è un'offerta concreta. Il club nerazzurro nel frattempo starebbe aspettando una proposta dagli emirati che permetterebbe di ricavare cifre attorno ai 30 milioni a stagione.