© foto di Alessio Del Lungo

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 5, uno spazio ai nerazzurri ed ai blaugrana con il titolo seguente: "Inter-Barça, non solo Vidal". Venerdì c'è stato un nuovo incontro tra le parti: Sensi, Martinez e Skriniar nel mirino del club blaugrana. Dopo la Champions vertice con Conte. Il cileno deve rompere con Bartomeu. Per Marcos Alonso il nodo è l'ingaggio.